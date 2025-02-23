Эксперт насмешливо назвал Путина "великим термодинамиком".

Президент России Владимир Путин выкатил очередную страшилку о баллистической ракете "Орешник", заявив, что боеголовки ракеты выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Однако авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии "Телеграфу" высмеял это "громкое" заявление, указав, что в этом нет ничего удивительного, ведь любой объект, который входит в атмосферу, имеет огромную температуру.

"Достаточно вспомнить, что любой объект, который входит в атмосферу Земли, он входит с такой же скоростью, с такими же температурами. И ракеты Маска входят с такими температуры, и космические корабли, они тоже имеют огромную температуру, когда входят в атмосферу", - сказал он.

Авиаэксперт также отметил, что в "Орешниках", которыми Россия ударила по Днепру, не было ядерной боеголовки.

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"То, что "Орешники" стреляли по Днепру, там боеголовка цельная, которая делится на 36 элементов. Если она делится на 6 элементов, то может иметь боевую часть. А если дальше разделяется, там элементы остаются весом где-то в десятки килограммов. Там негде разместить ядерную боевую часть с термозащитой. В 155-мм снаряде можно разместить ядерную боевую часть. Но он летит не с такой скоростью, как эти ракеты летят", - пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что важным при поражении является не температура, а кинетический удар.

"Какая там температура, это никого не интересует. Ну, можно там сказать, что температура, как ударное ядро... Оно же в землю идет, или в бетон. Чем он хотел поразить мир, непонятно", - подытожил он.

Авиаэксперт поиронизировал, что Путин был "выдающимся историком", а теперь стал "термодинамиком".

На днях Путин снова выступил с "сенсационным" заявлением о своем "Орешнике", заявив, что якобы весь мир обсуждает из каких материалов эта ракета сделана.

"Температура этих боеголовок соответствует температуре Солнца... Мы же понимаем, что с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. "Авангард" мы его назвали. Там можно сравнить температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - рассказал Путин.

Российский "Орешник" - что надо знать

Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска ударили ракетами по городу Днепр. Сразу после атаки в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия использовала для удара межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Вечером того же дня Путин заявил, что атака была осуществлена "ракетой средней дальности с применением новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Также СМИ писали, что РФ, предположительно, запустила второй "Орешник" по Киеву, но он якобы вышел из строя и взорвался еще на российской земле. Однако Центр стратегических коммуникаций сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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