Он напомнил, что у ракет, которыми так гордились в Кремле, нет сверхвозможностей.

Российская власть арестовала разработчиков ракет "Кинжал", потому что они подорвали "стратегическую основу боеспособности России". Их обвиняют в государственной измене, потому что они "фактически обманули Путина".

"В первую очередь, их арестовали после того, как запущен был первый "Кинжал" - он упал, но не нанес конкретного вреда конкретному объекту - даже гражданскому, не говоря о стратегическом объекте, на который был нацелен. Разработчики, которых арестовали, четко позиционировали, что "Кинжалы" - это сверхоружие, которого нет в мире, которое "бьет в пять копеек" - конкретно в цель. Это цель, которая определена конкретно по траектории – оборонный объект или аэродром наш, или "центр принятия решений", - сообщил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью ТСН.

По его словам, Путина "фактически обманули", потому что у "Кинжалов" нет сверхвозможностей, в которые свято верил президент РФ.

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"Они хотели вроде бы реабилитироваться уже, даже в тюрьме, их партнеры по разработкам, и нанести массированные удары "Кинжалами". Сказать - мы все-таки пробьем систему ПВО, покажем, что "Кинжалы" работают. В первый раз сбили "Кинжал", вторично сбили все шесть "Кинжалов", которые они запустили", - указал бывший разведчик.

Он отметил, что все попытки россиян пробить оборону Украины "Кинжалами" завершились полным провалом, что ждет и разработчиков ракет, потому что они "взорвали стратегическую основу боеспособности России".

Арест разработчиков ракет "Кинжал" - что известно

17 мая стало известно, что за госизмену в России арестовали трех ученых из новосибирского Института теоретической и прикладной механики:

доктора технических наук Валерия Звегинцева;

директора ИТПМ Александра Шиплюка;

главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Они занимались разрабткой так называемых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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