Президент ознакомился с ходом учений «Объединенные усилия - 2020» в Николаевской и Херсонской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наши украинские военные работают на самом высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области, где наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия - 2020».

«Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров», - отметил президент в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан», когда наблюдал за тактическими действиями во время бригадных учений 72-й ОМБр.

Командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный доложил, что подразделения отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

В Херсонской области, вблизи села Львовое, президент вместе с послами стран - участниц учений наблюдали за ходом тактических учений 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и РТГр 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании. В частности, отрабатывались захват плацдарма, форсирование водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодоление понтонного моста.

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В районе Кинбурнской косы вблизи поселка Виноградное был отработан элемент управления сосредоточенным огневым ударом. Как сообщил президенту командующий войсками оперативного командования «Юг» Игорь Паланик, поражение осуществлялось из РСЗО «Ольха», «Ураган» по объектам в глубине обороны противника. Также отрабатывалось применение ударного БПАК Bayraktar.

После этого в порту Скадовск состоялись тактические учения 124-й отдельной бригады территориальной обороны. В частности, отрабатывалась оборона морского порта, побережья и отражение диверсионно-разведывательных сил противника.

Зеленский положительно оценил учения и поздравил с проведенными испытаниями.

«Доволен, как и все украинцы, нашей армией и благодарен каждому, кто защищает наш суверенитет и территориальную целостность. Считаю, что эти учения очень важны, потому что это не просто какие-то тренировки, а учения, максимально приближенные к реальности, к войне. Знаю, что и британцы, и другие партнеры из Альянса, привлеченные к этим учениям, видят, что многому научила нас война на востоке страны, наши военные работают на высшем уровне», - рассказал глава государства.

Зеленский отметил подготовку украинских военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Военные учения "Объединенные усилия – 2020": где и как проходят

Учения «Объединенные усилия - 2020» начались 22 сентября и продлятся до 25 сентября. В учениях участвуют около 12 тысяч военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне, приближенном к возможному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям привлечены военные подразделения стран НАТО - США и Великобритании.

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Автор: Юлия Янкевич