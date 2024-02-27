Вражеские пропагандисты утверждают, что система противовоздушной обороны "успешно перехватила ракету "Синева".

На фоне того, что продолжается полномасштабная война в Украине, российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" якобы продемонстрировал свою способность "уничтожать гиперзвуковые цели".

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает Army Recognition. Соответствующие испытания провели 22 февраля 2024 года. Если верить представленным данным, "Прометей" успешно уничтожил баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева", запущенную атомной подводной лодкой стратегического назначения К-114 "Тула" с моря Лаптевых. Ракета была перехвачена над полигоном Чижа.

По российским данным, во время испытаний С-500 "подтвердил все ожидаемые летно-технические характеристики и свою готовность противостоять как нынешним, так и будущим воздушным угрозам".

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"Успешный перехват ракеты "Синева" - аналога гиперзвуковых целей - подчеркивает потенциал "Прометея" в плане значительного усиления возможностей ПВО", - утверждают авторы.

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Зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-500 был разработан концерном "Алмаз-Антей". Его позиционируют как "ЗРК нового поколения". Предполагается, что комплекс способен поражать цели на расстоянии до 600 км.

В основе концепции оружия находится принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. О начале производства систем С-500 "Прометей" сообщалось в 2019 году. Осенью 2021 года первые С-500 начали поступать в вооруженные силы РФ.

Напомним, недавно стало известно, что Украина могла модернизировать старые советские системы ЗРК С-200 и увеличить их дальность. Именно с помощью такой ракеты, вероятно, уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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