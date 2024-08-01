Не станут 'золотым шаром': генерал США раскрыл, чего Украине ждать от F-16

Гекер заметил, что для полной интеграции украинских Воздушных сил в западную систему необходимо десятилетие.

Истребители F-16 не смогут обеспечить мгновенное преимущество в воздухе над мощной противовоздушной обороной России, но они позволят Киеву перейти к военно-воздушным силам западного типа и лучше использовать американские боеприпасы.

Об этом заявил старший генерал ВВС США в Европе и Африке Джеймс Гекер во время мероприятия Института аэрокосмических исследований Митчелла, передает Air & Space Forces Magazine.

"F-16 не станут золотым шаром, когда вдруг у них появятся, но теперь они получат преимущество в воздухе. Они противостоят интегрированным системам противовоздушной и противоракетной обороны... Это двигает их на шаг в правильном направлении", - сказал он. Видео дня

Западные союзники сигнализировали о неизбежном прибытии F-16 в ближайшие недели, но на сегодня Украина не комментирует, получила ли их. Планы обслуживания и вооружения этих самолетов были менее ясными. 30 июля The Wall Street Journal сообщила, что Украина получит:

ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder;

противорадиационные ракеты AGM-88 HARM;

бомбы большой дальности и малого диаметра JDAM.

"У них они уже есть", - сказал Гекер, очевидно, имея в виду боеприпасы "воздух-поверхность", хотя он не сказал, какое именно оружие Киев получит для самолетов.

"Они их просто сбрасывают с МиГ-29 и Су-24. Теперь у них будет возможность фактически выпустить их из самолета, для которого они были разработаны, что даст им больше возможностей менять цели во время полета и так далее", - сказал генерал.

Украина установила HARM на своих самолетах производства для нацеливания на радиолокационные объекты, но без возможности динамично менять цели. Усовершенствованные капсулы нацеливания оружия на F-16 позволили бы использовать HARM более гибко с большей точностью. Даже базовый F-16 обеспечивает модернизацию нынешних украинских самолетов.

"Это увеличит возможности", - сказал Гекер.

Нынешние запасы AMRAAM и AIM-9 у Киева были адаптированы как ракеты-перехватчики "земля-воздух" для использования системами противовоздушной обороны, хотя США не сообщают, какие именно варианты они предоставили. Хотя Гекер конкретно не обсуждал оружие "воздух-воздух", журнал Air & Space Forces ранее сообщал, что AMRAAM будут вариантом для украинских F-16.

Также непонятно, позволят ли США и их союзники Украине нацеливать свое новое оружие на объекты в России. США разрешили Украине использовать американское оружие в России только в ограниченных случаях. Известно лишь то, что идет вооружение.

"Несколько стран взяли на себя обязательства... обеспечить боеприпасы, необходимые для оснащения F-16. Это большой шаг вперед", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Техническое обслуживание

Гекер не предоставил подробностей относительно планов Украины по ремонту. США и другие западные страны готовят пилотов и техническое обслуживание F-16.

Пока что в этом финансовом году США планируют подготовить в общей сложности 12 украинских пилотов, а также "десятки" персонала для обслуживания.

Пока что Россия и Украина зависли в воздухе.

"Честно говоря, они (россияне - УНИАН) делают много вещей, которые делает Украина. Заходят на низкие высоты, попадают ниже радаров, подлетают, сбрасывают планирующую бомбу, а потом выходят. Поэтому к такой тактике прибегли обе стороны только из-за передовых комплексных систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть с обеих сторон", - сказал Гекер.

Впрочем, даже эта тактика помешала России остановить поток западного оружия в Украину, сказал Хекер. "Если бы они имели преимущество в воздухе, они бы "закрывали" границы Польши, Румынии с Украиной... Но у них нет преимущества в воздухе, поэтому они не могут этого сделать", - сказал он.

Способности ВВС Украины следует измерять в долгосрочной перспективе, сказал Гекер. Украинские летчики с октября тренируются со 162-м крылом Воздушной национальной гвардии Аризоны на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, подразделении подготовки иностранных пилотов F-16 ВВС США. В то время как обучение в США было приспособлено к индивидуальным пилотам, подразделение сосредотачивается на подготовке пилотов на шестимесячном базовом курсе. Официальные лица США заявили, что обучение было адаптировано и продлено, чтобы дать украинским пилотам больше времени для приобретения квалификации. Хотя несколько пилотов закончили обучение в Тусоне и перешли на обучение в Европу, все эти пилоты еще не знакомы с F-16 и тактикой, которую они должны знать, чтобы быть эффективными.

Польша с трудом перешла от реактивных самолетов советской эпохи к одномоторным многоцелевым F-16, но в конце концов стала эффективным партнером НАТО. По словам Гекера, изменение мышления от советской к западной доктрине, тактике, методам и процедурам имеет крутой процесс обучения.

"Мы начали этот переход к западному оружию, к западной доктрине, к западному оборудованию, и они станут гораздо лучшими партнерами, когда они достигнут всех этих возможностей, которые мы им предоставляем. Но это не будет мгновенно. Речь идет о полудесятке или десятилетии, чтобы достичь этого момента. Но мы завели часы, и я думаю, что это хорошее начало", - сказал Гекер.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: