Даже ностальгию по этому оружию он назвал ошибкой.

Американский конгрессмен Джерри Коннолли, который уже второй раз возглавляет Парламентскую ассамблею НАТО, высказал свое мнение на фоне разговоров об украинском ядерном оружии. В частности, он опроверг заявления, что Украине стоило оставить его себе после распада СССР.

"Возвращаясь к той советской эре, унаследовать спроектированное и произведенное в СССР ядерное оружие было очень опасным для Украины. Причем по многим причинам. И терроризм, и возможность попадания его в третьи руки... А избавление от этого оружия позволило Украине развивать собственную идентичность, отдельную от бывшего СССР и определять самостоятельные приоритеты и цели во внешней политике. Думаю, это ошибка - думать с ностальгией о том старом советском ядерном оружии. Потому что оно было бы источником нестабильности и, честно говоря, угрозы для суверенного и независимого Украинского государства", - отметил он "Радио Свобода".

В издании напомнили, что президент Владимир Зеленский заявил о скептическом настрое США и Германии о вступлении Украины в НАТО, причем последняя более прохладно относится к такой возможности.

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Коннолли отметил, что ФРГ является хорошим союзником и нынешнее правительство впервые со времени Второй мировой войны позволил Германии предоставлять оружие стране, которая находится в военном конфликте. В целом после 2022 года Берлин много сделал для Киева. По его мнению, канцлер Олаф Шольц проявил смелость в тяжелой и сложной политической ситуации в своей стране.

"Могу вам сказать, исходя из моих разговоров с канцлером Шольцем. Он очень твердо поддерживает цели НАТО и немецкие стремления вполне совпадают с американскими целями в отношении Украины. Не слышал, чтобы он выражал какой-то скептицизм или усталость или что-то такое. У него коалиционное правительство, у него выборы будут, но он проявил настоящую смелость в перегруппировке немецкой позиции", - подытожил председатель ПА НАТО.

Ядерное оружие для Украины

В Брюсселе во время заседания Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что украинские власти "всерьез" рассматривают восстановление ядерного арсенала.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил украинский чиновник на условиях анонимности.

В Кремле нервно отреагировали на заявление Зеленского о возможности восстановления Киевом ядерного потенциала.

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