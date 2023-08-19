война в Украине, производство танков, концерн Rheinmetall, танковый завод,

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует взять в долгосрочную аренду украинские танковые заводы, чтобы на них изготавливать свою продукцию. Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, Rheinmetall может наладить производство своих танков в Украине уже в скором времени, ведь "там достаточно хорошо оборудованных советских танковых заводов".

"Мы хотим взять их в аренду, а потом на одной-двух линиях изготавливать технику по стандарту НАТО. Мы хотим делать это локально, потому что когда-то Украина должна стать независимой в производстве оружия. Запад не может вечно оплачивать все счета, и президент Зеленский согласен", – рассказал Паппергер.

Видео дня

Кроме того он сообщил, что до конца августа в Украине должны запустить базу по ремонту и обслуживанию уже поставленных немецких танков.

"Первые двенадцать украинских сотрудников прошли обучение в Германии, сейчас приезжают следующие двенадцать", – уточнил руководитель Rheinmetall.

Завод концерна Rheinmetall в Украине

В начале июля корпорация Rheinmetall объявила о намерениях запустить в Украине производство своей бронетехники. При этом было заявлено о крайне сжатых сроках – 12 недель, то есть 3 месяца. На заводе будут строить и ремонтировать бронетранспортер Rheinmetall Fuchs. Концерн будет эксплуатировать завод в партнерстве с украинской государственной оборонной группой "Укроборонпром", которой также будет принадлежать объект.

После этого в Москве сразу же заявили, что попытаются уничтожить завод, на котором Rheinmetall планирует наладить производство своей продукции.

Вас также могут заинтересовать новости: