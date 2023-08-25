Одним из путей выхода на новые рынки является получение лицензий на совместные производства и развитие военно-технического сотрудничества.

Украина при определенных условиях может значительно увеличить производство вооружения и приблизиться к десятке крупнейших мировых игроков этого рынка. Об этом в интервью УНИАН заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

В то же время эксперт напомнил, что рекордным для Украины был 2009 год – тогда наше государство получило заказов на поставку вооружений на 2 миллиарда долларов. За эти годы крупнейшие мировые производители оружия значительно нарастили портфели своих заказов.

"Нужно ставить себе амбициозные цели - хотя бы приблизиться к десятке крупнейших мировых игроков. Однако, надо понимать, что для этого нужен системный подход, например, как в случае с Турцией или Израилем. У той же Южной Кореи портфель заказов на год составляет уже 17 миллиардов долларов, что для нас является неподъемной суммой", - отметил эксперт.

По его словам, одним из путей выхода на новые рынки является получение лицензий на совместные производства и развитие военно-технического сотрудничества, прежде всего с Турцией или Германией.

Новым окном технологических возможностей для Украины должно стать масштабное сотрудничество с такими авторитетными и мощными игроками, как BAE Systems (Великобритания), Rheinmetall (Германия), Lockheed Martin (США) и другими.

"Военно-техническое сотрудничество становится ключевым направлением, учитывая возможность прихода мощных компаний на украинский рынок, совместных разработок и совместных производств. Тот же немецкий концерн Rheinmetall до конца августа планирует начать обслуживание танков в Украине. Стоит выйти на совместное создание средств ПВО. Также есть перспективы совместных работ в проектах создания и производства танка KF51 Panther и БМП Lynx KF41 от Rheinmetall. Это будет очень красивый кейс, который может сделать хороший задел на будущее", - отметил Бадрак.

Завод концерна Rheinmetall в Украине

В начале июля этого года немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил о намерениях запустить в Украине производство своей бронетехники.

В августе глава концерна Армин Паппергер заявил, что планирует взять в долгосрочную аренду украинские танковые заводы, чтобы изготавливать там свою продукцию. По его словам, Rheinmetall может наладить производство танков в Украине уже в скором времени.

Также он добавил, что до конца августа в Украине должны запустить базу по ремонту и обслуживанию уже поставленных немецких танков.

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