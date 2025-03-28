Mirage 2000 способны нести французские бомбы HAMMER, говорит Романенко.

Французские истребители Mirage 2000, которые Украина получает от Франции, являются дополнительным средством ПВО и выполняют ряд других важных для ВСУ задач. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"У нас такая ситуация, что любой самолет четвертого или даже "четыре плюс" поколения - это значительное усиление. Потому что наши самолеты - поколение "четыре", а российские - "четыре ++", сейчас они даже используют пятое поколение - Су-57", - сказал Романенко.

Он признал, что Mirage 2000 - не самый современный самолет, но он выполняет ряд важных для ВСУ задач. По словам эксперта, этот истребитель может работать как ПВО, ведь угроза от российских крылатых ракет никуда не исчезла.

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По его словам, большая польза от Mirage 2000 в частности в том, что он действует ракетами малой дальности и является "запасным носителем" крылатых ракет Storm Shadow.

"Эти французские самолеты были специально переделаны, чтобы можно было подвешивать эти ракеты. Это наше самое дальнобойное оружие, ведь, к сожалению, во время войны ВСУ потеряли определенную часть самолетов, которые могут этими ракетами бить вглубь РФ - Су-24, Су-24 МР. Поэтому Mirage - это наш план Б", - добавил Романенко.

Он также рассказал, что указанные истребители способны нести французские бомбы HAMMER, которые можно будет применить по российским целям на передовой на глубину до 20 километров. Как отметил эксперт, это ответ ВСУ на российские КАБы.

По данным Романенко, Украина может получить примерно два десятка истребителей Mirage 2000.

Кроме того, аналитик прокомментировал возможность получения Украиной Dassault Rafale, констатировав, что "это далекая перспектива".

Эксперт уверен, что переобучение пилотов может занять минимум полгода. Кроме того, Франция имеет обязательства от других заказчиков. Однако, если бы Украина получила Dassault Rafale, они стали соответствующим противодействием российским современным истребителям и могли бы уничтожать носители управляемых авиационных бомб.

Французские истребители Mirage 2000 в Украине

Как писал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien намекнул, что Украина может получить больше французских истребителей Mirage 2000. Речь идет о том, что недавний факт перехвата российской ракеты этим истребителем получил широкую огласку. Поэтому Макрон "не исключает" предоставление дополнительных самолетов, в частности "третьими странами, которые их используют".

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