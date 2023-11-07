После определенных работ РФ может использовать самолет для наведения ударных целей, предположил Рябых.

В России заявляют о расконсервации высотного самолета М-55 "Геофизика", разработанного еще во времена СССР для борьбы с самолетами-разведчиками США. Как рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, работа над этим самолетом продолжалась с 1960 до 1980 годов.

"Подобный проект перестал быть актуальным, потому что уже перестало быть актуальным использование стратосферных аэростатов, потому что появилась космическая разведка. Проект, который был в Советском Союзе, он назывался М-17 "Стратосфера", решили переделать и сделать частью комплекса ракетной системы как разведывательную составляющую. Так появился этот летательный аппарат М-55 "Геофизика". Эта разработка долго не прослужила, потому что не поспевала советская наука за изменениями в мире", – рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Из-за этого самолет законсервировали. Говоря о причинах, почему россияне сняли "Геофизику" с хранения, Рябых предположил, что "других каких-то средств в Российской Федерации мало для получения современных технологий". Он считает, что россияне хотят поставить на него универсальный контейнер разведки. Затем РФ может использовать самолет для наведения ударных целей.

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"Это может, в частности, быть следствием нехватки современных разведывательных средств, которые есть в арсенале государства-террориста. Как это будет решаться на практике? Нужно посмотреть. Самолеты "Геофизика" есть в ограниченном количестве. И здесь также важны их характеристики, потому что они могут расширить диапазон ведения разведки с применением средств, которые замечены в использовании тактической авиации, в частности на самолетах Су-34. Но у этих самолетов есть собственные ограничения. Это, в принципе, дорогая их эксплуатация и небольшое время пребывания на боевой позиции, где они могли бы вести подобную разведку. Поэтому я не думаю, что нужно сейчас задумываться о каких-то средствах противодействия этим самолетам", – подчеркнул эксперт, отметив, что актуальность использования таких бортов может отпасть сама собой.

Самолеты "Геофизика"

Первый полет М-55 "Геофизика" состоялся в 1988 году. Всего изготовлено до пяти таких самолетов. С 1996 года они использовались для научных экспериментов гражданского характера.

Что касается характеристик, то длина фюзеляжа этих самолетов составляет 22,67 метров, размах крыла – 37,4 метра, максимальная скорость полета – 743 км/ч на высоте 20 км, максимальная высота полета – 21,5 км. Практическая дальность полета составляет 1220 км.

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