22 августа Лукашенко заявил о "серьезном шевелении войск НАТО" у границ Беларуси.

Балтийский регион усилили военными НАТО в рамках оборонных мероприятий.

Об этом в комментарии Интерфакс-Запад сообщила официальная представительница альянса Оана Лунгеску.

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«Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО несут оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период», – заявила она.

Лунгеску привела в качестве примера развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Ранее белорусский глава неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

22 августа Лукашенко заявил о приведении основных частей Вооруженных сил в полную боевую готовность и переброске их к западным границам. Он отметил, что "мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы".

В ответ в НАТО пояснили, что стремятся лишь предупреждать вероятные вызовы национальной безопасности союзников.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: УНИАН