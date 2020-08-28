Украина рассчитывает в ближайшее время получить реальную военную помощь от Британии, в том числе крупный контракт на летальное оружие.
Об этом рассказал будущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко, пишет "Европейская правда".
Дипломат заявил, что "британский трек – уникальный".
"Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер по безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.
Также Пристайко сообщил о подготовке подписания контракта на летальное оружие.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие – не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию" - уточнил он.
Дипломат отметил, что вопрос локализации - это позиция украинского правительства, и, по его словам, она справедлива.
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