В РФ похвастались новой ПВО для защиты нефтяных объектов: что известно

Некоторые аналитики считают эту систему противовоздушной обороны "сырой и недоработанной".

Россия представила систему противовоздушной обороны "Крона-Э", предназначенную для защиты критической инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, от атак украинских беспилотников. Это свидетельствует об изменении стратегии ПВО страны, пишет военный эксперт, политолог Майкл Пек для 19FortyFive.

Россия разработала новую систему специально для защиты государственных и промышленных зон. По данным расследования Радио Свобода и других аналитических групп, с сентября 2024 года по февраль 2025 года убытки от атак на энергетическую инфраструктуру РФ составили 714 миллионов долларов.

Самой распространенной целью были нефтехранилища. За этот период было успешно поражено 27 нефтегазовых объектов. Анализ Reuters за март 2024 года указывает на сокращение нефтеперерабатывающих мощностей России на 15%.

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Несмотря на энергетическое перемирие, Россия опасается продолжения ударов по ее инфраструктуре, включая не только нефтеперерабатывающие заводы, но и химические и оружейные предприятия. В ответ была создана "Крона-Е".

"Система идеально подходит для защиты важных государственных объектов, специальных грузов в складских зонах, стратегических коммуникационных сооружений и городской инфраструктуры", - говорится на сайте производителя, концерна "Калашников".

"Крона-Э" - что известно о новой системе ПВО России

На графиках видно восьмиколесную бронемашину с башней, оборудованной шестью ракетными трубами и дополнительными боеприпасами. Представители компании подчеркивают, что "Крона-Е" предназначена не для фронта, а для защиты критических гражданских объектов.

Система, вероятно, базируется на мобильном ПВО-комплексе "Сосна". Она не использует классический радар, а оснащена оптико-электронными системами с тепловыми камерами. В то же время "Крона-Е" будет иметь два малых радара для обнаружения низколетящих угроз, таких как беспилотники. Она будет оснащена новейшими ракетами 9М333 с инфракрасным наведением и 9М340 с лазерным управлением, имеющими дальность от 5 до 8 км. Система может интегрироваться с другими ПВО для автоматического уничтожения целей.

Некоторые аналитики считают эти ракеты "сырыми и недоработанными". Использование зенитных ракет малой дальности для борьбы с дронами эффективнее, чем применение дорогостоящих комплексов "земля-воздух". Но война показала, что атакующей стороне дешевле использовать беспилотники, чем обороняющимся их сбивать.

Пек подытоживает:

"Krona-E также показывает, что страны теперь должны защищать свою критически важную инфраструктуру и промышленную базу от беспилотников так же, как войска на фронте. Больше безопасных зон нет".

"Энергетическое перемирие" между Украиной и РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку по объектам группы "Нафтогаз". На предприятии повреждены газодобывающие мощности. По словам главы "Нафтогаза" Романа Чумака, этот обстрел стал "не просто атакой на нашу инфраструктуру, а попыткой подорвать энергетическую стабильность страны".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 марта, что Украина передаст США доказательства того, что РФ продолжает бить по энергетике. Также он отметил необходимость решить вопрос мониторинга прекращения огня и дал соответствующее поручение министру обороны Украины Рустему Умерову.

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