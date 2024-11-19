Имеющийся в России арсенал гиперзвуковых ракет пока уязвим для современных систем ПВО. Впрочем, это может измениться.

Гиперзвуковое оружие стало одной из важнейших инноваций в военной сфере в 2020 году, открыв новые возможности для достижения превосходства в современных конфликтах. Его особенность заключается в способности объединять скорость баллистических ракет с маневренностью крылатых, что позволяет эффективно избегать обнаружения и поражения системами противовоздушной обороны, пишет Forbes.

Лидерами в разработке гиперзвуковых технологий стали Россия и Китай, вдохновив другие страны на запуск собственных программ как по созданию гиперзвукового оружия, так и средств для противодействия ему.

Россия активно использует свои гиперзвуковые ракеты, особенно "Кинжал", в войне против Украины, применяя их для ударов по критически важным военным и гражданским объектам. Например, 18 марта 2022 года "Кинжал" использовали для атаки на подземный склад оружия на западе Украины. Несмотря на их значительные характеристики, такие ракеты не стали решающим фактором в боевых действиях из-за их ограниченного количества и способности украинских сил перехватывать часть запусков с помощью современных комплексов ПВО, таких как американский Patriot. В мае 2023 года Украина впервые сообщила о перехвате ракеты "Кинжал", что стало значимым событием в войне.

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"Кинжал" - авиационная модификация ракеты "Искандер", которая была создана для наземного запуска. Эта ракета может достигать скорости до 10 Маха, а ее пуск выполняется обычно с самолетов МиГ-31К или Ту-22М3. Другой тип гиперзвукового оружия, который есть у России, - "Авангард". Это гиперзвуковой планирующий блок, способный доставлять ядерные боеголовки на чрезвычайно высокой скорости, однако в боевых условиях его пока не применяли.

Несмотря на эффективность "Кинжала" в преодолении систем противовоздушной обороны, его производство осложнено рядом факторов. Во-первых, изготовление гиперзвуковых ракет требует передовых материалов, способных выдерживать интенсивный нагрев и высокое давление во время полета. Во-вторых, такие ракеты оснащаются высокоточными системами наведения и сложными электронными компонентами. Ограничения в доступе к современным технологиям из-за международных санкций и высокие затраты на производство сдерживают масштабное изготовление этого оружия. Кроме того, российский оборонно-промышленный комплекс вынужден балансировать между потребностями в производстве артиллерии, беспилотников и бронетехники, которые необходимы для ведения войны в Украине.

Как пишет издание, несмотря на ограниченное влияние гиперзвукового оружия на нынешний конфликт, оно остается перспективной технологией для будущих военных стратегий. Эффективность таких ракет может быть значительно повышена за счет увеличения их запасов и дальнейшего совершенствования. В то же время развитие систем противовоздушной обороны стимулирует появление новых средств для борьбы с гиперзвуковыми угрозами. Следующее поколение гиперзвуковых ракет, вероятно, будет более маневренным и точным, что создает вызовы даже для современных систем ПВО.

Эта технологическая гонка, включающая развитие гиперзвукового оружия и средств его перехвата, может существенно повлиять на баланс сил в мире. Использование искусственного интеллекта и передовых методов обработки данных ускорит этот процесс, создавая условия для глобальной перестройки оборонных стратегий. Таким образом, гиперзвуковые ракеты уже сейчас формируют будущее военного дела, хотя их влияние на современные конфликты все еще ограничено производственными и техническими проблемами.

Россия усилила ракетный террор - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пуски ракет со стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, а затем Россия запустила "Калибры" и "Кинжалы". Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, а также Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент России Владимир Путин этим массированным ракетным ударом по Украине ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили ему и посещали. Он отметил, что Украине нужен "мир через силу", а не умиротворение.

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