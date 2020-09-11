По плану капитальный ремонт катера будет завершен в ноябре.

Катер «Бердянськ», который был обстрелян и захвачен Российской Федерацией в ноябре 2018 года в Керченском проливе, после частичного ремонта спущен на воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром" в Facebook.

«Ремонт доковой части МБАК «Бердянськ» завершен! Катер, корпус которого был прострелен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года, уже спущен на воду», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденные участки корпуса решили вырезать и передать в Национальный военно-исторический музей Украины.

«Специалисты Николаевского судостроительного завода продолжают восстанавливать внутреннее помещение, корабельные системы и устройства. По плану ремонт катера «Бердянськ» будет завершен в ноябре», - добавили в «Укроборонпроме».

Захват украинских судов и моряков Россией

25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянськ» и «Нікополь» и рейдового буксира «Яни Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа РФ в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 членов экипажей, трое из них получили ранения.

Украинские экипажи провели в плену 10 месяцев. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные катера и буксир.

В сентябре РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованном состоянии.

2 мая 2020 года в Одессу вернулся буксир «Яни Капу» после ремонта в военно-морской базе г. Очаков.

29 мая на службу в военно-морские силы ВСУ вернулся после ремонта катер «Никополь».

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Автор: Константин Гончаров