На видео сняли разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы

После 480 выстрелов оружие начало пахнуть пластиком и дымиться.

Концерн «Калашников» провел экстремальное испытание и заснял на видео разрыв ствола автомата нового поколения АК-12 от безостановочной стрельбы.

Соответствующее видео опубликовано на сайте концерна.

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В рамках теста специалист «Калашникова» Георгий Губич безостановочно выпустил 680 пуль из АК-12. После 480 выстрелов он отметил, что оружие начало пахнуть пластиком и дымиться, а после 510 выстрелов ствол автомата загорелся. Тем не менее ствол разорвался только после того, как специалист выпустил 680 пуль, к этому моменту автомат горел открытым пламенем.

«Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза», - говорится в сообщении пресс-службы. Таким образом, АК-12 обогнал АК-74М по результатам аналогичного теста на сотню выстрелов.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ рассматривает возможность изменить комплектацию носимого аварийного запаса (НАЗ) российских летчиков, заменив автомат АКС-74У более компактным и современным оружием – пистолетом-пулеметом ПП-2000.