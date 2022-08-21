Например, самый известный противотанковый комплекс "Джавелин" нивелирует абсолютно любую динамическую защиту.

Армия России становится все менее эффективной. Танки РФ, которые сейчас находятся в Украине, сильно истощены. Это связано с тем, что Россия не смогла установить и должным образом применить существующую динамическую защиту "Эра".

"В чем смысл динамической защиты? Когда боеприпас соприкасается с динамической защитой, происходит контролируемый взрыв, который стачивает, грубо говоря, потенциал боеприпаса", - рассказал в эфире проекта FreeДом военный эксперт Александр Коваленко.

Это если использовать такую защиту правильно, но истощение свидетельствует о том, что российские силы не исправили культуру плохого пользования динамической защитой со времен Первой чеченской войны.

"Нет на сегодня у российского военно-промышленного комплекса опыта, когда проводились испытания против по сути полноценных высокотехничных, высокотехнологичных боеприпасов западного образца", - отмечает военный эксперт.

Например, тот самый известный противотанковый комплекс "Джавелин" нивелирует абсолютно любую динамическую защиту, к чему российская сторона никак не готова.

"В большинстве случаев подобного рода динамические защиты имеют низкие низкую эффективность, низкий коэффициент полезного действия против именно западных образцов вооружения", - подчеркнул Коваленко.

Также отмечается, что большинство танковых экипажей нуждаются в боевой дисциплине и обученности.

"У многих российских экипажей сейчас имеется недобор по личному составу, а потому танковые войска не только страдают качеством техники, танковые войска России, но и страдают из-за дефицита профессиональных кадров", - добавил военный эксперт.

Также это является существенным фактором снижения эффективности российских сил.

"Недостаток сил, средств и знаний в российской армии порождает эффект неудач, которые Кремлю остановить все сложнее", - подытожили журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что фотографии, на которых вследствие попадания украинским оружием российским танкам срывает башни, свидетельствуют о проблеме конструкции этой техники, известной еще как "черт в табакерке".

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