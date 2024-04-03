В целом Штаты планируют модифицировать шесть многофункциональных истребителей.

В США работают над тем, чтобы оснастить истребители F-16 беспилотными технологиями. Недавно в Штатах объявили, что первые три самолета прибыли на базу службы "Эглин" во Флориде для проведения соответствующих работ, пишет Defense News.

Речь идет о программе Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model), которая должна способствовать ускорению процессов тестирования автономных технологий как на пилотируемых, так и беспилотных самолетах.

В Воздушных силах США надеются, что эти автономные технологии, помогут быстрее очертить планы по созданию парка дронов проекта Collaborative combat aircraft (CCA), которые будут иметь на борту разное оружие и другую полезную нагрузку. По задумке парк дронов CCA будет составлять не менее 1000 беспилотников. Предполагается, что они будут взаимодействовать с F-35 и будущими истребителями семейства Next-Generation Air Dominance.

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Часть F-16 превратят в "беспилотники" - что еще известно

В Defence Express отметили, что появление проекта Venom объясняется тем, что сегодня есть еще ряд вопросов относительно того, как автономные технологии будут работать на практике. Инвестиции в проект составляют почти 50 миллионов долларов.

В целом США планируют модифицировать шесть многофункциональных истребителей F-16 для проведения испытаний.

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