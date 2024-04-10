Иран демонстрирует способность обходить международные санкции для развития своей программы беспилотников.

Ни для кого уже не секрет, что Иран утвердился в качестве лидера в производстве беспилотников, установив новые стандарты в ведении международных военных конфликтов. Стремительное распространение иранских дронов-невидимок и их аналогов отмечается на различных полях сражений по всему миру, от Украины до Судана.

Издание Business Insider пишет, что за последние 40 лет, несмотря на длительные западные санкции, Иран добился значительных успехов в разработке низкотехнологичных дронов, используя инновационные подходы в производстве вооружений. Именно санкции вынуждали страну внедрять инновации любыми возможными способами.

По данным отчета Bloomberg, за последние два года минимум шесть стран значительно нарастили производство беспилотников по иранским технологиям, увеличив общее количество стран, использующих иранские разработки.

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Иран успешно обходит западные санкции, закупая электронные компоненты у азиатских поставщиков, что позволяет ему не только совершенствовать собственные военные технологии, но и извлекать прибыль, предоставляя свои разработки другим странам. Применение иранских дронов демонстрирует их способность обходить современные системы обороны, что стало серьезным вызовом даже для ведущих мировых стран, таких как США и Израиль.

Сотрудничество Ирана с Россией

Сотрудничество Ирана с Россией и влияние на военные действия в разных частях мира подчеркивают не только технологический успех иранских беспилотников, но и стратегическое значение этого сотрудничества в глобальном масштабе.

"Иран утверждает, что он не продает дроны России, однако документы и обширные отчеты свидетельствуют об обратном", - говорится в материале.

Больше новостей об иранском оружии

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила от США крупную партию оружия из Ирана. Ранее это оружие предназначалось для Йемена.

В период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, американские военные конфисковали оружие с четырех разных судов, которые, нарушая резолюцию ООН, стремились доставить свои грузы хуситам в Йемене.

Кроме того, в разведке прокомментировали новость о передаче РФ баллистических ракет иранского производства. Согласно информации от Reuters, поставки начались в январе, после того как в конце 2023 года было заключено соответствующее соглашение между представителями России и Ирана в ходе встреч, проходивших в Тегеране и Москве.

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