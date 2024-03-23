Беспилотник имеет заявленную дальность полета 2000 километров и может нести 13 бомб.

Иран на международной выставке вооружений в Дохе (Катар) впервые продемонстрировал миру свой новый флагманский беспилотник с красноречивым названием Gaza.

Как пишет The Wall Street Journal, беспилотник может нести до 13 бомб и способен преодолеть расстояние более 1600 километров на высоте более 10 километров.

"Новый беспилотник "Газа", названный Ираном в знак солидарности с жителями анклава после эскалации израильско-палестинского конфликта в 2021 году, представляет усиленную угрозу интересам США и союзникам. Благодаря заявленной дальности полета в 2 тысячи километров, размаху крыльев 21 метр и спутниковой связи беспилотник может долететь из Ирана в Израиль с 13 высокоточными бомбами. Иран заявляет, что беспилотник готов к использованию", - пишет WSJ.

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Для сравнения, Shahed-129, обычный иранский беспилотник, способен нести только четыре бомбы.

Как отмечает издание, после окончания срока действия ограничений Организации Объединенных Наций на экспорт ракет и беспилотных летательных аппаратов Ирана в октябре Тегеран все больше продает свою военную продукцию на международном рынке, что усиливает беспокойство США и их союзников.

"На иранской выставке в Дохе посетители рассматривали глянцевые русскоязычные брошюры, рекламирующие различные продукты, в том числе новую ракету противовоздушной обороны. На испанском языке была напечатана брошюра с рекламой ракетно-космической установки - напоминание о недавнем развертывании Венесуэлой патрульных противокорабельных ракетных катеров иранского производства. Рекламные листовки на фарси и английском языках рекламировали новые противокорабельные крылатые ракеты и радиолокационные системы - технологии, которые использовали йеменские повстанцы-хуситы для нацеливания на американские корабли", - пишет WSJ.

Иран поставляет оружие России

Западные СМИ неоднократно сообщали о вероятности отправки в Россию иранских ракет типа "земля-земля". В конце февраля Reuters написало, что Москва уже получила около 400 баллистических ракет.

Также российские СМИ сообщали, что Иран закупает в России аэростаты-шпионы, подобные китайским, которые сбивали над США.

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