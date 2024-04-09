Оружие конфисковали США, когда Иран пытался отправить его в Йемен.

Правительство США передало Вооруженным силам Украины крупную партию оружия иранского производства, которое предназначалось для Йемена, но было перехвачено по дороге. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что 4 апреля Украина в частности получила более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7. Вместе с ними было передано более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

"Этих материальных средств достаточно, чтобы оснастить одну украинскую бригаду легким стрелковым оружием. Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это оружие было конфисковано американскими военными в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года с четырех различных судов, которые в нарушение резолюции ООН пытались поставить свой груз йеменским хуситам. Незаконную доставку пыталась осуществить иранская милитарная организация "Корпус стражей исламской революции", которая рассматривается правительствами США, Израиля и ряда других государств, как террористическая организация.

Ситуация вокруг Йемена: последние новости

Как писал УНИАН, в январе-феврале этого года поддерживаемые Ираном йеменские хуситы (религиозно-политическое движение, названное в честь своего погибшего лидера Хусейна аль-Хуси), которые контролируют большую часть страны, устроили серию ракетно-дроновых ударов по гражданским судам в Красном море, фактически заблокировав одну из главных транспортных артерий мира.

Кроме того, в начале марта в Красном море были повреждены подводные кабели связи, через которые проходит значительная часть интернет-трафика между Европой и Азией. Считается, что это тоже дело рук хуситов.

В феврале США и их союзники провели серию воздушных ударов по военным объектам хуситов, после чего активность террористов в регионе несколько снизилась.

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