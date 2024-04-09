Иранское оружие будет полезным для борьбы с российскими захватчиками / фото twitter.com/CENTCOM

Правительство США передало Вооруженным силам Украины крупную партию оружия иранского производства, которое предназначалось для Йемена, но было перехвачено по дороге. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что 4 апреля Украина в частности получила более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7. Вместе с ними было передано более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

"Этих материальных средств достаточно, чтобы оснастить одну украинскую бригаду легким стрелковым оружием. Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это оружие было конфисковано американскими военными в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года с четырех различных судов, которые в нарушение резолюции ООН пытались поставить свой груз йеменским хуситам. Незаконную доставку пыталась осуществить иранская милитарная организация "Корпус стражей исламской революции", которая рассматривается правительствами США, Израиля и ряда других государств, как террористическая организация.

Ситуация вокруг Йемена: последние новости

Как писал УНИАН, в январе-феврале этого года поддерживаемые Ираном йеменские хуситы (религиозно-политическое движение, названное в честь своего погибшего лидера Хусейна аль-Хуси), которые контролируют большую часть страны, устроили серию ракетно-дроновых ударов по гражданским судам в Красном море, фактически заблокировав одну из главных транспортных артерий мира.

Кроме того, в начале марта в Красном море были повреждены подводные кабели связи, через которые проходит значительная часть интернет-трафика между Европой и Азией. Считается, что это тоже дело рук хуситов.

В феврале США и их союзники провели серию воздушных ударов по военным объектам хуситов, после чего активность террористов в регионе несколько снизилась.

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