США ввели новые санкции в отношении Ирана из-за ракетной программы

Санкции направлены на противодействие иранской программе производства баллистических ракет.

США предприняли первые шаги в поддержку своей жесткой критики Ирана, введя новые санкции в отношении 13-ти физических и 12-ти юрлиц, связанных с ракетной программой Тегерана и его посредниками на Ближнем Востоке.

Санкции нацелены на организации в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают Тегерану получать технологии и материалы, необходимые для продвижения его программы производства баллистических ракет, пишет Голос Америки.

Министерство финансов США заявило, что санкции были наложены как на отдельных лиц, так и на сети предприятий, работающих с элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции и поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировки «Хизбалла».

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«Это лишь первые шаги в ответ на провокационное поведение Ирана», – предупредил высокопоставленный представитель администрации США, назвав действия Ирана «недопустимыми и неприемлемыми».

«У Ирана есть выбор, – добавил он. – Мы будем конструктивно работать с Ираном, когда он будет выполнять свои международные обязательства, но будем настаивать на нашей приверженности агрессивному противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана».

Администрация Трампа обещает «агрессивно противодействовать» попыткам Тегерана дестабилизировать Ближний Восток.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп приказал военным нанести удар по целям на территории Ирана в ответ на уничтожение иранскими силами американского разведывательного беспилотника. Однако, за 10 минут до удара он передумал и отменил свой приказ.