"Пусть россияне ощущают его действие на себе", говорят в Генштабе.

Страна-агрессор продолжает врать о сбитии украинских ракет "Гром-2", наличие которых на вооружении у Вооруженных сил Украины официально не подтверждало.

На эти вбросы отреагировал начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов.

На вопрос о том, что на самом деле происходит с производством ракет "Гром-2", Баранов ответил, что "пока хотел бы таинственность сохранить".

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"Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть чувствуют его действие на себе", – заявил военный.

Гром - 2-что это за ракета

С 2013 года конструкторским бюро "Южное" разрабатывается украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром 2" (экспортное название) или ОТРК "Сапсан". Это комплекс на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и Бфрк "Сапсан", который должен быть построен на базе твердотопливной баллистической ракеты с заявленным радиусом действия от 280 км до 500 км.

Согласно официальным сообщениям страны-агрессора, к октябрю РФ "сбила" уже семь этих ракет. А 1 октября враг впервые заявил о сбитии сразу двух ракет. Кроме этого, 30 сентября 2022 года российские оккупанты заявили, якобы уничтожили в Днепре цеха по сбору ракет в ОТРК "Гром-2".

Военные эксперты ставили под сомнение заявления РФ о наличие этого оружия в ВСУ.

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