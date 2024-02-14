Издание отмечает, что заявления Путина о показателях ракеты значительно преувеличены.

Сбивание российской ракеты "Циркон" стало для президента РФ Владимира Путина новым унижением, поскольку украинская ПВО сбила еще одно его якобы непобедимое оружие, пишет The Telegraph.

По мнению издания, ракета "Циркон" вряд ли может развивать скорость до 9 Мах (около 11025 км/ч), как это было заявлено россиянами.

"Если бы ракета действительно приблизилась к своей цели на скорости 8М или 9М, от нее было бы трудно защититься, особенно если бы она маневрировала непредсказуемо. Однако большинство экспертов скептически настроены по этому поводу, потому что на таких скоростях она будет двигаться внутри самогенерируемого пузыря ионизированной плазмы. Это сделало бы невозможным поражение подвижной цели, такой как корабль, и даже во время наземной атаки ограничило бы ракету сравнительно неточным инерционным наведением", – пишет издание.

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Аналитики также заявили, что РФ часто преувеличивает свои военные возможности. В частности, они напомнили об еще одной из шести "супероружий" Путина – ракете типа "Кинжал". Кремль сообщал, что ее невозможно сбить, впрочем, Киев с помощью систем "Patriot" смог доказать обратное.

"Вполне вероятно, что "Циркон" – это не то, чем он хочет казаться. И вполне возможно, что он приближался к Киеву не быстрее, чем сверхзвуковой "Калибр". Еще рано говорить, но вполне вероятно, что "Циркон", как и "Кинжал", не является тем супероружием, которое меняет правила игры, как говорит Путин. Кажется, российский диктатор снова оказался в дураках", – пишет издание.

Ракета "Циркон": о чем идет речь

На прошлой неделе, после очередного массированного обстрела, в Днепровском районе Киева нашли обломки ракеты 3М22"Циркон". Это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать. Впрочем, РФ смогла переделать ее и для пусков по земле. Российские военные обозреватели называли ракету "убийцей авианосцев" и заявляли, что ей "нет аналогов во всем мире".

В то же время, по мнению эксперта Константина Криволапа, ракета значительно слабее, чем об этом заявляет РФ. В частности, у эксперта возникают вопросы к заявленному воздушно-реактивному двигателю "Циркона".

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