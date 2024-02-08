У Эксперта возникают вопросы к заявленному воздушно-реактивному двигателю "Циркона".

Военный эксперт Константин Криволап рассказал, что в 2019 году Путин, представляя ракету "Циркон", показал "полностью срисованный" американский прототип ракеты X-51.

Кроме скорости, большей даже заявленной в американском прототипе, россияне наделили свой "Циркон" якобы "сверхточной головкой самонаведения". Однако, правдивость этого под вопросом, поскольку у всех противокорабельных ракет одинаковый механизм наведения, заявил он изданию РБК-Украина.

"Ты не можешь привязаться к рельефу местности, у тебя может быть подавление GPS, ракета летит по баллистической траектории, а когда подлетает к цели, включается оптическая головка наведения, которая сравнивает изображение с разных ракурсов. Эта система наведения очень сложная, потому что должны быть очень высокими вычислительные возможности самого комплекса на ракете, чтобы сравнивать изображения с разного ракурса и разной высоты", - отметил он.

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Криволап пояснил, что во время полета на гиперзвуковой скорости вокруг ракеты образуется облако плазмы, которое делает невозможным передачу радиосигналов, что затрудняет как обнаружение этой ракеты с помощью РЛС, так и наведение самой ракеты на цель.

Вопросы возникают и к заявленному воздушно-реактивному двигателю "Циркона". Дело в том, что разработка такого двигателя велась разными странами, включая Советский Союз, еще со второй половины прошлого века, но с тех пор никто существенно не продвинулся.

"С тех пор существенно не продвинулись, там очень много факторов, которые не дают стабильных результатов по запуску двигателя и его работе. С этой проблемой столкнулись и американцы, и другие страны, работавшие в этом направлении", - добавил аналитик.

Россия ударила "Цирконом" по Киеву - детали

Вероятно во время ракетной атаки 7 февраля Россия попыталась поразить цели в Киеве с помощью "гиперзвуковой" ракеты ЗМ22"Циркон". Об этом сообщает Defense Express.

Эксперты обращают внимание на соответствующую маркировку. "В частности на одном из обломков присутствует маркировка "3М22", соответствующая именно этой ракете, которая вместе с Х-47 "Кинжал" входит в так называемые "вундерваффе" Путина", - пишет издание.

Обломки ракеты упали в Днепровском районе, возле линии электропередачи. Маловероятно, что такое оружие использовали против обычной ЛЭП, поэтому остаются два варианта: либо ракета сбилась с курса, либо ее сбили.

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