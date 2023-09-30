Александр Коваленко намекнул на помощь России в развитии иранской ракетной программы.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран может продать России для войны против Украины, имеют общего "советского предка". Для борьбы с этими ракетами Украине необходимы зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

"Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 дает нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в ее нынешнем виде. Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мертвой точки в Иране, обложенном санкциями, после того как Исламская Республика получила китайские ракеты CSS-8. Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности", - рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, главной особенностью этих ракет был пуск под наклоном.

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"Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полета до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 "Луна-М", - отметил эксперт.

Таким образом, ракетная программа Ирана - это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, указал Коваленко. При этом он считает, что в этом случае "иранские поделки" могут иметь те же уязвимые места, что и советские даже с учетом модернизации.

"Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе", - объяснил обозреватель.

Кроме того, он отметил, что эта ракета имеет систему GPS, но из-за санкций Иран мог получить доступ разве что к российскому ГЛОНАСС, к которому подключают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы увеличить дальность полета и точность.

"Главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Иранские ракеты - это что-то среднее между ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер", со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнеры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - ЗРК Patriot и SAMP/T", - подытожил Коваленко.

Передеча России иранских ракет - что известно

Аналитики Института изучения войны считают, что Иран может поставить России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Такой шаг возможен после завершения действия резолюции Совбеза ООН, запрещающей Тегерану торговать ракетами.

При этом президент Владимир Зеленский отметил, что нет факта продажи иранских ракет, но соответствующие органы занимаются этим вопросом.

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