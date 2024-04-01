Дорогостоящие беспилотники не могут летать в плохую погоду.

Британский флот беспилотников Watchkeeper не способен работать в плохих погодных условиях. Несмотря на то, что один такой дрон стоит примерно 5 миллионов фунтов стерлингов, ни один из них не используется в операциях.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что беспилотники-шпионы были настолько модифицированы, что стали слишком тяжелыми. Из-за этого общая программа стала "абсолютной катастрофой". Один из чиновников сказал, что восемь таких дронов стоимостью 40 млн фунтов стерлингов были списаны.

Watchkeeper строился на основе израильского беспилотника Hermes 450. Тот сыграл ключевую роль в антитеррористических операциях страны.

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Бывший майор британской армии Крис Линкольн Джонс много лет назад наблюдал за работой Hermes 450 после того, как его попросили проанализировать его эффективность и "скопировать" для британского Минобороны. Он назвал Hermes 450 "лучшим дроном в мире". По его словам, этот беспилотник способен следить за своими целями на земле в течение 17 часов. На высоте 18 000 футов (более 5 тыс. м, – УНИАН) его трудно услышать и почти невозможно увидеть.

Однако версия для Великобритании оказалась менее успешной. Несколько беспилотников разбились. Частично это произошло из-за того, что они были обременены дополнительными характеристиками.

"Беспилотник может работать при определенных погодных условиях. Расследование оборонных закупок, проведенное Комитетом обороны Палаты общин, выявило, что проект, который поступил в эксплуатацию с многолетним опозданием, был "забит" 265 требованиями к пользователям и 1910 дополнительными системными требованиями", – пишет издание.

Член парламента от Консервативной партии, член комитета и бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа заявил, что эта история "воплотила в себе все, что не так с закупками МО". По его словам, этот проект был "настоящей катастрофой, которая появилась с опозданием в много лет и фактически уже устарела".

Известно, что ни один из беспилотников не находится в оперативном развертывании, хотя они участвуют в учениях.

Издание отмечает, что Министерство обороны Великобритании начало менять систему закупок. Теперь министры хотят больше внимания уделять более дешевым и менее сложным продуктам.

"Watchkeeper – это высокотехнологичный дрон, который наработал более 4000 часов, предоставляя жизненно важную информацию солдатам на земле. Он был успешно развернут по всему миру, включая Афганистан, где он играл решающую защитную роль для британских войск", – добавил представитель Минобороны.

Дроны Watchkeeper: что известно

Thales Watchkeeper WK450 – это беспилотник, предназначенный разведки, наблюдения, захвата целей и разведки, который используется британской армией. Отмечается, что он может использоваться при любых погодных условиях.

Эти беспилотники совместно производятся предприятием Elbit и Thales UK. Дроны базируются на проекте Hermes 450 от Elbit. Длина Watchkeeper составляет 6,5 м, а размах крыльев – 10,9 м. Он может работать на высоте 16000 футов (4900 м).

Первый полет этого беспилотника состоялся 14 апреля 2010 года. Во время разработки Watchkeeper некоторые устройства вышли из строя. Два дрона разбились во время испытаний над Кардиган-Бей в феврале и марте 2017 года, в 2018 году количество потерянных БПЛА возросло до 5. Всего с 2014 года из строя вышли 8 таких дронов.

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