Запуск осуществили из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В пятницу, 3 ноября, в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии. К государственному празднику в честь украинских ракетных войск и артиллерии военные выпустили видеопоздравление, в котором показали запуск тактических баллистических ракет ATACMS из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Расчет HIMARS поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам", – написал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram и добавил эпическое видео.

В ролике военный пожелал побратимам крепкого здоровья и мирного неба над головой. "Вы те, после кого только тишина. Вы – боги войны. Слава Украине! Слава воинам ракетных войск! Смерть врагам. Вместе – к победе", – сказал он.

ATACMS для Украины

В октябре стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. В прошлом месяце украинские войска впервые использовали их.

После первых атак с применением этого оружия оккупанты пытались перебазировать авиацию с территории Крыма. Так же россияне перебросили авиацию после удара по Бердянску на временно оккупированной части Запорожской области.

Теперь группа республиканцев, занимающих высокие должности в Конгрессе США, призывают президента Джо Байдена отправить в Украину ракеты ATACMS с большим радиусом действия, о которых Киев просил много месяцев.

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