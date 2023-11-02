Неспособность сделать это угрожает созданием тупиковой ситуации на поле боя и дальнейшему затягиванию войны, утверждают законодатели.

Группа республиканцев, занимающих высокие должности в Конгрессе США, призвала президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS с большим радиусом действия, пишет Reuters со ссылкой на письмо законодателей.

В письме к Байдену от 1 ноября республиканцы утверждали, что они поддерживают передачу Украине ракет ограниченной дальности. Также они напомнили, что Украина подала запрос на ATACMS дальнего радиуса действия и отметили, что Киев продемонстрировал способность использовать их ответственно. Также отметили, что ответа России на их использование не было.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Неспособность сделать это не только угрожает создать тупиковую ситуацию на поле боя и дальнейшему затягиванию этой войны, но и угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", – утверждают члены Палаты представителей Майкл МакКол и Майк Роджерс и сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

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МакКол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил, Риш является ведущим республиканцем по международным отношениям Сената, а Уикер – ведущим республиканцем в комитете Сената по вооруженным силам.

"Требование Украины о способности наносить удары вглубь остается неотложным, особенно для поражения целей по всему Крыму", — написали республиканцы в письме.

Reuters отмечает, что письмо было отправлено тогда, когда Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, подошла к голосованию за отдельный законопроект о помощи Израилю, который игнорирует запрос администрации Байдена на предоставление 106 миллиардов долларов для помощи и Израилю, и Украине.

ATACMS для Украины - это надо знать

На протяжении долгих месяцев полномасштабной войны с Россией Украина просила партнеров о предоставлении дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS.

В сентябре СМИ сообщали, что администрация Байдена была близка к одобрению доставки в Украину ракет большой дальности. В октябре стало известно, что ракеты были переданы. В прошлом месяце украинские войска впервые использовали их, и президент Владимир Зеленский отметил, что это оружие "зарекомендовало себя".

После первых атак с применением этого оружия оккупанты пытались перебазировать авиацию с территории Крыма. Также россияне перебросили авиацию после удара по Бердянску на временно оккупированной части Запорожской области.

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