Это реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг.

Минобороны Великобритании заключило соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе.

Как пишет Defense Express, контракт предусматривает поставку неизвестного количества неназванных дронов компании Modini в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов (9,4 млн долларов).

Хотя информация не раскрывается, пока единственный известный проект компании - Dart 250. Это реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг. Кроме того, он имеет продвинутую систему навигации с полетом с огибанием рельефа местности.

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В 2024 году была также представлена антиРЭБ-версия БПЛА Dart 250EW с пассивной головкой самонаведения на источник радиопомех. Modini работает и над разведывательной версией этого беспилотника.

По данным UK Defence Journal, контактирование БПЛА происходит в рамках операции НАТО под руководством Великобритании Operation Cabrit. Она предусматривает увеличение присутствия в Балтийском регионе для сдерживания российской агрессии. Поэтому можно сказать, что дроны Dart 250 будут направлены именно против РФ.

"Dart 250 может вызвать определенные ассоциации с дроном, который один из украинских журналистов позиционировал, как украинскую разработку. И во время неопределенности относительно внешнего вида "Паляниці" мог считаться ею. Почему так произошло - пока неизвестно. Как и о каком-либо участии Украины в деятельности Modini, которая работает с 2006 года в небольшом городе Пьюси в Уилтшире на юге Англии. Но вполне возможно, что боевое крещение Dart 250 уже давно прошел и на практике доказал свою эффективность", - подытожили аналитики Defense Expresss.

Противостояние НАТО и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. По данным СМИ, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. По его словам, сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

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