Секретарь СНБО сообщил, что танков будет больше, чем об этом сообщалось ранее.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что более десяти танков Abrams, которые обещали для ВСУ Соединенные Штаты Америки, в ближайшее время прибудут в Украину.

По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение, сообщает Украинское Радио.

"Что касается поставок "Абрамсов", - самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО сообщил, что танков будет больше, чем об этом сообщалось ранее.

"Их будет больше десяти. И на сегодня соответствующее количество учебных экипажей получает навыки владения этим современным оружием", - добавил он.

Abrams для Украины - подробности

Две сотни украинских танкистов продолжат совершенствовать навыки управления и ремонта танков Abrams, после окончания в августе основного курса комбинированных учений. Об этом рассказал представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл. Он уточнил, что учения были продолжены по запросу Украины.

6 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, в который вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

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