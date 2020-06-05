В ВСУ показали работу боевых роботов на Донбассе (видео)

В частности, на одном из участков фронта используется боевой самоходный комплекс, оснащенный пулеметом.

Украинские бойцы на Донбассе используют образцы боевой роботизированной техники в борьбе с российскими оккупантами.

Видео работы боевых роботов показало Радио Свобода.

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В частности, появилась информация об использовании на одном из участков фронта боевого самоходного комплекса, оснащенного пулеметом.

"Враг немного не понимал, что происходит, где и как, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. В "теплак" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то. Если ребята с РЭБом приезжают, то слышишь перехват и их кипиш", - говорит замкомбата по вооружению одной из механизированных бригад ВСУ по имени Андрей.

Отмечается, что роботизированная техника украинского производства впечатлила военных специалистов на передовой.

Как сообщал УНИАН, специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота для огневой поддержки военнослужащих, а также для перевозки припасов и раненых.

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