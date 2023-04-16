Сейчас Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk.

В украинской разведке показали, как бойцы освоили для использования в бою легендарный американский вертолет Black Hawk - "Черный ястреб". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk, где спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку с десантных тросов, а также ночные полеты.

В ГУР отмечают, что эта боевая машина значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам.

В сообщении цитируют одного из летчиков, который рассказал, что украинские экипажи освоили Black Hawk чрезвычайно быстро – за считанные часы. "Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черном ястребе" мы полетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", – рассказал летчик.

Как отмечают защитники, Black Hawk в разы маневреннее Ми-8, значительно лучше в управляемости, выигрывает по скорости горизонтального полета. Также вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 километров.

"Данный тип вертолета предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire, а также предназначен для поддержки пехоты и перевозки разнообразных грузов. Для разгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолета нужно 3-4 секунды", - сообщает ГУР Минобороны.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Сейчас Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов", – уверяет первый пилот вертолета с позывным "Маэстро". При этом он отметил, что этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага.

Black Hawk в Украине - характеристики

Вертолеты Black Hawk предназначены для решения военных задач, а также для поисково-спасательных и специальных операций.

Также они могут применяться для огневой поддержки, санитарных служб. Их используют и для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых.

В феврале стало известно, что у ГУР появился по меньшей мере один американский вертолет UH-60 Black Hawk, поставки которого не объявляли.

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