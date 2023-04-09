Журналисты выяснили, что Зеленский может лично приехать на вручение премии Карла Великого, которую ему присудили в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Германию в мае 2023 года. Это будет первый визит политика на территорию ФРГ с момента начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет издание Bild. Соответствующей информацией с изданием поделились высокопоставленные чиновники немецкого правительства.

Сообщается, что Зеленский может посетить ежегодную премию Карла Великого. Церемония награждения состоится в Аахене. Там с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет туда лично, чтобы присутствовать на мероприятии.

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Зеленский стал лауреатом премии Карла Великого

Премия Карла Великого присуждается за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию. В декабре комитет премии огласил лауреатом 2023 года Владимира Зеленского и весь украинский народ.

Там подчеркнули, что своим противостоянием российской агрессии, храбростью и защитой государственного суверенитета украинцы стали примером для подражания для многих европейцев.

Отметим, что в этом году вручение премии Карла Великого планировалось на 18 мая - на день Вознесения Господня. Однако из-за предстоящего визита канцлера ФРГ на саммит G-7 в Японию - дата сдвинулась на выходные (13-14 мая).

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