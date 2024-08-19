Украинцы адаптируют американские танки и бронемашины для защиты от российских беспилотников, используя специальные стальные экраны, разработанные инженерами "Стального фронта". Об этом говорится в материале американского медиа ABC News.

Украинские солдаты и инженеры нашли способ сделать американскую технику более защищенной на поле боя, установив стальные экраны на танки Abrams и бронемашины Bradley. Эти меры принимаются в ответ на растущую угрозу со стороны российских дронов, которые активно используются в войне на истощение, - отмечают журналисты. Они пообщались с бойцами 47-й ОМБр, которые, как известно, имеют американские боевые машины.

"Bradley - лучшая машина, которую я когда-либо водил. Учитывая количество попаданий на полях сражений, если бы мы до сих пор использовали наши старые БМП-1 или БМП-2, потери были бы в два-три раза выше", - поделился Александр Ширшин, солдат 47-й механизированной бригады.

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Впрочем, он же отметил, что у "американцев" есть уязвимые места для дронов-камикадзе.

"Большинство травм и повреждений случаются во время посадки и высадки экипажа или из-за FPV и других беспилотников, - сказал Ширшин, ссылаясь на широко используемые "беспилотники от первого лица", - Мы ничего не можем сделать с первым фактором, но можем компенсировать второй с помощью металлической сетки".

Эти стальные экраны специально для танков и БМП разработала инициатива "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова. Они устанавливаются поверх активной брони.

"Мы взяли руководство по стандартам НАТО и адаптировали его, - отметил Александр Мироненко, главный операционный директор Группы Метинвест и представитель "Стального фронта", - На изготовление одного стального экрана уходит неделя, а на его установку - около 12 часов".

Защитные экраны, установленные на "абрамсы" и "брэдли" помогают отразить атаки дронов, предотвращая повреждения машин и снижая потери среди экипажа. По словам Ширшина, которого цитирует ABC News, экраны повысили выживаемость и людей, и машин. "Мы видим, что могли бы избежать потерь, которые несли раньше", - сказал Ширшин.

Бойцы уже испытывают эти защитные экраны в боевых условиях на востоке Украины, где техника сталкивается с постоянной угрозой со стороны российских дронов и заминированных полей. Видео, размещенные в социальных сетях, очевидно, демонстрируют, как транспортные средства и их экипажи выживают на плотно заминированных полях.

В то время как Брэдли только начали испытывать свои специальные стальные экраны, танки Abrams уже несколько месяцев ездят в них. Украинские войска начали использовать их в феврале этого года возле Степного, Авдеевки и Бердичева на востоке.

По словам Мика Малроя, бывшего заместителя помощника министра обороны, отставного офицера ЦРУ и морского пехотинца США, танки и другие бронированные машины уже давно стали мишенью менее дорогих смертоносных контрмер, таких как ракеты и снаряды, а теперь и беспилотники. Дополнения, которые делают украинцы, похожи на то, что он видел в прошлом.

"По моему опыту, эти усилия эффективны", - сказал он, - "Если они, вероятно, разместят их на своих танках, то они доказали свою ценность".