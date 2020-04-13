ВМС самостоятельно восстановили буксир "Яны Капу"

Работы проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 года.

Военно-морские силы ВСУ самостоятельно провели ремонт и восстановили рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения корабля из российского плена.

Об этом в комментарии для Телерадиостудии МО Украины Бриз рассказал Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

Читайте такжеКатера "Бердянск" и "Никополь", которые ранее вернула РФ, прибыли на ремонт в Николаев

Работы проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 года.

«Своими силами мы провели ремонт рейдового буксира «Яны Капу» и он в ближайшее время придет в пункт базирования в Одессу», – рассказал Воронченко

Наиболее пострадавший в результате российской агрессии ни Черном море катер «Бердянск» должен прибыть на Николаевский судостроительный завод вскоре. В целом же ранее озвучивалось, что захваченные в 2018 году и возвращенные Россией в ноябре 2020-го года украинские военные корабли выйдут в море в начале лета 2020 года.

Рейдовый буксир «Яны Капу» проекта 498 был построен в 1974 году. После раздела Черноморского флота СССР вошел в состав ВМС ВС Украины и получил название «Красноперекопск» (U947).