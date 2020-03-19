ВМС США отправят корабль-госпиталь в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Всего военные отправят на подмогу гражданским больницам два судна, хотя заниматься лечением инфицированных эти корабли не будут.

Военно-морские силы США отправят судно-госпиталь в Нью-Йорк для помощи местным медикам в борьбе с пандемией коронавируса. Корабль должен пригодиться, если ресурсов местных клиник будет остро не хватать.

Как сообщает Business Insider, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и ВМС США объявили об отправке судна с названием USNS Comfort с согласия президента Дональда Трампа. Губертатор также задействовал силы национальной гвардии в штате 10 марта, когда количество случаев заражения перевалило за 2300.

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"Это будет чрезвычайный шаг. Это буквально больница на воде, которая добавит нам возможностей", - сказал Куомо.

Министр обороны США Марк Эспер ранее подтвердил, что приказал ВМС "продвинуться вперед" с отправкой двух госпитальных судов, а именно USNS Comfort и USNS Mercy. Первый из них проходил техническое обслуживание на Восточном побережье США в Норфолке, штат Вирджиния. USNS Mercy же находится сейчас в порту Сан-Диего, штат Калифорния.

В ВМС предостерегают, что пройдет несколько недель, прежде чем USNS Comfort будет готовым участвовать в борьбе с коронавирусом. А USNS Mercy будет готов к работе еще до конца этого месяца. Корабли снабжены 71 гражданским и 1200 моряками. Оба судна имеют по 12 полностью оборудованных операционных, по 1000 больничных коек, медицинские лаборатории, а также аптеки. На борту кораблей также есть площадки для вертолетов, которые позволяют транспортировать пациентов.

Business Insider сообщает, что военные медицинские корабли будут в основном заниматься случаями травп. Их роль будет заключаться в том, чтобы немного разгрузить обычные клиники, которые ожидают роста количества пациентов с коронавирусом.

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"Наши возможности сфокусированы на травмах. Это полевые госпитали, или корабли-госпитали, они не имеют необходимого разделенного пространства, которое нужно для борьбы с инфекционными болезнями", - пояснил министр обороны Епсер.

"Один из способов применения полевых госпиталей или таких кораблей - это снять немного давления с гражданских больниц, когда речь идет о травматических случаях, чтобы они могли больше заниматься инфекциями", - добавил он.