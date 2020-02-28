Стало известно, как назвали новый вертолет ВВС США

Название Jolly Green II - это дань уважения вертолетам, которые использовали поисково-спасательные команды ВВС США во время войны во Вьетнаме.

Военно-воздушные силы США назвали свой новый поисково-спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II - в честь винтокрылых машин, спасавших американских пилотов во Вьетнаме.

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Об этом сообщает Naked Science.

Название Jolly Green II - это дань уважения вертолетам HH-3 Jolly Green Giant и HH-53 Super Jolly Green Giant, которые использовали поисково-спасательные команды ВВС США во время войны во Вьетнаме.

В Военно-воздушных силах новый вертолет заменит более старую винтокрылую машину HH-60G Pave Hawk.

Вертолет может похвастаться расширенными поисково-спасательными возможностями, которые достигаются в том числе за счет установленного в носовой части радара и новых камер. Всего ВВС США намерены получить 121 вертолет Jolly Green II.

Как сообщал УНИАН, новый американский вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для Военно-воздушных сил США, в мае 2019 года впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.