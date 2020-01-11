В ВСУ в 2020 году поступит только 2 из 10 передвижных автоклубов

В последние четыре года, согласно государственному оборонному заказу, в войска должны поступить 40 единиц таких машин: 10 автоклубов на год.

В 2020 году в украинское войско поступит только 2 из 10 запланированных передвижных киновидео-салонов (ПКВС) или походных автоклубов. В прошлом году в ВСУ поступило только 3 единицы. Ежегодно Вооруженные силы имели бы пополняться 10 такими авто.

Об этом сообщает Армия Inform.

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Походные автоклубы – это усовершенствованные полевые клубы еще советского образца. Кроме современной проектировочной аппаратуры, компьютерной оргтехники, они оснащены комплектом спутникового и цифрового телевидения, мощной музыкальной системой и техникой для изготовления печатной продукции.

«В последние четыре года, согласно государственному оборонному заказу, в войска должны были поступить 40 единиц ПАКД: 10 автоклубов на год. Но в настоящее время есть только 3 единицы: в Национальной академии сухопутных войск и по одной в бригадах и механизированной», – заявил заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Владимир Яцентюк.

По информации сайта ProZorro, стоимость машины составляет 3,9 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, украинский производитель «Ивченко-Прогресс» поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей на крылатые ракеты на 600 миллионов долларов.