США создадут спецподразделение в Тихом океане для противодействия России и Китаю

Подразделение будет оснащено высокоточным оружием для поражения наземных и морских целей, в том числе гиперзвуковыми ракетами.

Армия США планирует развернуть специализированную оперативную группу на островах в Тихом океане.

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Как рассказал Bloomberg министр американской Армии Райан Маккарти, цель работы спецподразделения - противодействие России и Китаю, передает kommersant. Группа, которая, возможно, будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, будет оснащена высокоточным оружием для поражения наземных и морских целей, в том числе гиперзвуковыми ракетами. Они смогут обезопасить путь кораблей ВМФ США в случае конфликта.

Созданное подразделение сможет вести информационные, электронные, кибернетические и ракетные операции против Пекина. По словам министра Армии США, спецподразделение призвано также «нейтрализовать все инвестиции, сделанные Китаем и Россией». Спецгруппа будет создана в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США. Пока неясно, как быстро она может быть создана.

В новом военном бюджете США на 2020 год увеличено финансирование американских разведслужб, занимающихся сбором разведданных спутниками-шпионами и операциями за рубежом, в частности в России и Китае.