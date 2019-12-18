В Генштабе назвали приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год

По словам первого заместителя начальника Генштаба ВСУ, речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

Первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук назвал приоритетными для Вооруженных сил Украины в следующем году укрепление ракетных войск, модернизацию самолетов, закупку станций контрбатарейной борьбы и новых образцов бронетехники.

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Об этом Корнийчук сообщил в интервью АрмияInform. Отвечая на вопрос о приоритетах ВСУ в разработке, модернизации и закупке вооружения и военной техники на 2020 год, Корнийчук сказал: «Среди главных приоритетов - укрепление ракетных войск (закупка модернизированных и новых ракетных комплексов), модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы, артсистем новых образцов вооружения и бронетехники, отдельных видов боеприпасов и т.д.».

По его словам, в частности речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

«Если же предприятия нашей «оборонки» не могут предложить армии необходимое вооружение и военную технику с определенными характеристиками, тогда придется идти на иностранные рынки ВВТ», - добавил Корнийчук.