Business Insider: В США испытывают пули, которыми можно стрелять под водой

Новые американские патроны способны пробить подводную цель на расстоянии до 60 метров в то время, как традиционные пули быстро тормозят в такой среде.

Вооруженные силы США испытывают новые боеприпасы, которые могут наделить американских военных преимуществом во время проведения специальных операций. Ведь новое оружие позволит им стрелять под водой.

Пули, разработанные компанией DSG Technologies, оснащенные вольфрамовым наконечником, - пишет Business Insider. Во время стрельбы вокруг них формируется газовая оболочка. Это позволяет пудям быстро двигаться в воде. Обычные патроны не могут похвастаться таким эффектом. Они двигаются медленно и быстро тормозят в такой среде.

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«В зависимости от оружия и использованной системы перезарядки эти патроны подходят для использования в условиях частичного или полного погружения, если цель в воде или на поверхности», - пояснили в DSG Technologies.

В пресс-службе Командования сил специального назначения США рассказали, что новые пули испытывает Отдел борьбы с терроризмом и технической поддержки министерства обороны (CTTSO). В ведомстве тоже подтвердили эту информацию. Но отказались уточнять, причастны ли как-то к процессу американские силы специального назначения.

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В DSG Technologies сообщили Business Insider, что новые пули проходят несколько разных тестов. В частности, их используют при стрельбе из-под воды по целям на поверхности.

Новые патроны 50-го калибра. Они способны поражать цель на расстоянии до 60 метров при стрельбе под водой. С 17-метровой дистанции они способны пробить металл. Таким образом, их применение может быть использовано для обстрела субмарин.