Комитет ООН принял предложенную Россией резолюцию по разоружению

Документ поддержали 174 страны, включая США, однако пять стран – Украина, Колумбия, Грузия, Палау и Судан воздержались от голосования

Первый Комитет ООН по вопросам разоружения и международной безопасности практически единогласно проголосовал за предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

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В документе страны-члены ООН просят генсека организации "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений", передает 112.ua.

Разработкой резолюции занимались Россия, Китай, Сирия, Беларусь, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, а поддержали ее 174 страны, включая США. Пять стран – Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина - воздержались от голосования. Ни одна страна не выступила против резолюции.

Принятая резолюция будет позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, Договор о нераспространении ядерного оружия был одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи 12 июня 1968 года. Документ вступил в силу 5 марта 1970 после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР, США, Великобритания; подписали течение 1968 года), а также 40 другими странами. Франция и КНР подписали договор в 1992 году. 11 мая 1995 года более 170 стран-участниц договорились продлить действие Договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.