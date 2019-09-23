Во Львове с помощью пива испытали украинский танк (видео)

Стоит отметить, что судя по опубликованному видео, тест не был провален.

Украинские военные испытали стабилизатор пушки танка на Львовском бронетанковом заводе. Для этого они использовали немецкий тест.

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На край пушки был установлен бокал с пивом, а для успешной проверки требовалось выполнить маневры, не пролив при этом напиток. Стоит отметить, что судя по опубликованному видео, тест не был провален.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", - написал в Facebook танкист и участник боевых действий Алексей Бобовников, который и поделился видео испытаний, проведенных на Львовском бронетанковом заводе.