Во Львове с помощью пива испытали украинский танк (видео)
16:13, 23 сентября 2019Оружие
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Стоит отметить, что судя по опубликованному видео, тест не был провален.
Украинский танк испытали с помощью пива / фото facebook.com/bobovnikov
Украинские военные испытали стабилизатор пушки танка на Львовском бронетанковом заводе. Для этого они использовали немецкий тест.
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На край пушки был установлен бокал с пивом, а для успешной проверки требовалось выполнить маневры, не пролив при этом напиток. Стоит отметить, что судя по опубликованному видео, тест не был провален.
"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", - написал в Facebook танкист и участник боевых действий Алексей Бобовников, который и поделился видео испытаний, проведенных на Львовском бронетанковом заводе.
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