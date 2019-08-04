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Украинская морская авиация завершила военные учения над Черным морем

11:41, 04 августа 2019
Оружие
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Морская авиация Вооруженных Сил Украины завершила летно-тактические учения / фото armyinform

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Об этом сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины "АрміяІнформ".

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку / фото armyinform

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и обозначил зону для осуществления удара. На место поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.

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Теги: #ВСУ#авиация