Болгария купит у США истребителей на более чем полтора миллиарда долларов
Болгария покупает у США восемь многоцелевых истребителей F-16 и соответствующее оборудование, сообщает американский Государственный департамент.
«Мы приветствуем намерения премьер-министра Бойко Борисова и болгарского правительства модернизировать свое войско за счет приобретения этого высокопрофильного самолета», – заявил 30 июля представитель Госдепартамента Морган Ортагус, пишет Радио свобода.
Ориентировочная стоимость самолетов составляет 1,67 миллиарда долларов, и это самая большая военная покупка Болгарии после падения коммунизма, сообщает управление военного сотрудничества Министерства обороны США.
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Болгария вступила в НАТО в 2004 году, а в 2006 году заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с США.
Согласно договору, США могут разместить оборонную технику и не более чем 2500 личного состава на четырех военных базах в Болгарии.