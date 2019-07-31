Болгария купит у США истребителей на более чем полтора миллиарда долларов

Это крупнейшая военная покупка Болгарии после падения коммунизма.

Болгария покупает у США восемь многоцелевых истребителей F-16 и соответствующее оборудование, сообщает американский Государственный департамент.

«Мы приветствуем намерения премьер-министра Бойко Борисова и болгарского правительства модернизировать свое войско за счет приобретения этого высокопрофильного самолета», – заявил 30 июля представитель Госдепартамента Морган Ортагус, пишет Радио свобода.

Ориентировочная стоимость самолетов составляет 1,67 миллиарда долларов, и это самая большая военная покупка Болгарии после падения коммунизма, сообщает управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

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Болгария вступила в НАТО в 2004 году, а в 2006 году заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с США.

Согласно договору, США могут разместить оборонную технику и не более чем 2500 личного состава на четырех военных базах в Болгарии.