Последнее предупреждение: США дали Турции две недели на отказ от российских С-400

По словам источников, это «последнее предложение Государственного департамента США».

Турция должна к концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot.

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Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, в противном случае Анкара рискует получить штрафные санкции, а также лишиться обещанных самолетов F-35, передает kommersant. По словам источников, это «последнее предложение Государственного департамента США».

«Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту, - сказал собеседник телекомпании, пожелавший остаться неназванным. - Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с очень реальными и негативными последствиями, если она завершит поставку С-400».

Между тем, Турция уже направила военных в Россию для обучения эксплуатации С-400. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет газета Millyet. «Начиная с сегодняшнего дня, информация о том, что мы отправили наших сотрудников в Россию для обучения С-400 в ближайшие месяцы, стала уже фактом», - сказал Акар.