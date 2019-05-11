Турция опровергла отказ от покупки российских С-400

Отметим, что такие ЗРК дальнего действия С-400 Россия устанавливает в Крыму для «защиты от Украины».

Турция заявила, что утверждение редактора немецкой газеты Bild о ее отказе покупать российские системы ЗРК С-400, являются ошибочными. И приобретение комплексов – уже решенный вопрос.

Читайте такжеТурция приостановила сделку о покупке российских ракет - СМИ

Об этом сообщил глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет Ua.news.

«Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Поинтересуйтесь у меня: процесс закупки С-400 завершен», – отметил Алтун.

Заявление турецкого чиновника связано с тем, что редактор отдела политики Джулиан Репке, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, написал, что Турция откажется от покупки систем С-400 у РФ.

Dear Julian,



Your sources are mistaken.



Take it from me: The S-400 procurement is a done deal. https://t.co/ZgxbvSxroQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2019

Напомним, в 2017 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией соглашения о покупке ракетных комплексов С-400. Также РФ отдаст туркам технологии производства этого оружия. Отметим, что такие ЗРК дальнего действия С-400 Россия устанавливает в Крыму для «защиты от Украины».

Соединенные Штаты выступают против приобретения российского оружия. В частности за это США могут применить санкции против Индии, Данное решение возникло на фоне договора о поставках из РФ в Индию зенитно-ракетных комплексов С-400. А против Китая Штаты уже ввели санкции за закупку ними 10 российских истребителей СУ-35 в 2017 году и ракет класса «земля-воздух» для наземных ракетных комплексов С-400.

Позже Турция предложила американским техническим экспертам провести исследования российских ракетных комплексов С-400, после того, как страна закупит их в Москву.

А недавно президент США Дональд Трамп поддержал приобретения Турцией скандальных российских ЗРК.