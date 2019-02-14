США выделят Украине второй транш оборонной помощи

Украина согласовала с США меры для получения второго транша помощи в сфере безопасности.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина согласовала с Соединенными Штатами Америки меры для получения второго транша помощи в сфере безопасности.

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Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в Брюсселе по итогам визита в штаб-квартиру НАТО для участия в рабочей встрече на уровне министров обороны стран - членов Альянса.

Он рассказал о результате встречи с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шенаханом и заместителем министра обороны США Лорой Купер.

"Мы согласовали ключевые мероприятия для принятия решения Конгрессом США о выделении второго транша помощи в сфере безопасности. Кстати, значительная часть ресурсов будет направлена для нужд Военно-морских сил, на усиление нашей береговой инфраструктуры в Черноморско-Азовском регионе. Особое внимание будет уделено реформированию системы военного управления по стандартам НАТО и наращиванию способности Министерства обороны осуществлять демократический и гражданский контроль", - заявил Полторак.

"Кроме того, было отмечено, что Соединенные Штаты начинают активную работу по оказанию помощи в реформировании оборонно-промышленного комплекса Украины", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, бюджетом США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов военно-технической помощи, из которых 125 миллионов долларов - военной помощи.

25 января в верхнюю палату американского Конгресса - Сенат - внесен проект резолюции, призывающий к усилению оборонной помощи Украины и поддерживающий отмену газопровода "Северный поток-2".

Американские законодатели настойчиво призывают президента США Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о "Бюджет США на 2018 год на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, предлагается предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку нашей стране в сфере безопасности, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предотвращать и отражать дальнейшую российскую агрессию.