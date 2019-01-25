Китай показал пуск "убийцы авианосцев" (видео)

Дальность ракеты DF-26 оценивается в 4 тыс. километров.

Опубликован видеоролик запуска баллистической ракеты средней дальности DF-26, которую в китайских СМИ называют "убийцей авианосцев" и "убийцей Гуама".

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Соответствующий ролик доступен в Twitter. Одна из пусковых площадок DF-26, развернутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.

Дальность ракеты DF-26 оценивается в 4 тыс. километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 в китайских СМИ называют "убийцей Гуама" или "убийцей авианосцев".

The launch of DF-26 IRBM. pic.twitter.com/wH1ou9vPjG — dafeng cao (@dafengcao) January 23, 2019

Ранее сообщалось, что китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.