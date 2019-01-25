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Китай показал пуск "убийцы авианосцев" (видео)

13:00, 25 января 2019
Оружие
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Показан запуск DF-26 / Скриншот

Опубликован видеоролик запуска баллистической ракеты средней дальности DF-26, которую в китайских СМИ называют "убийцей авианосцев" и "убийцей Гуама".

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Соответствующий ролик доступен в Twitter. Одна из пусковых площадок DF-26, развернутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.

Дальность ракеты DF-26 оценивается в 4 тыс. километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 в китайских СМИ называют "убийцей Гуама" или "убийцей авианосцев".

Ранее сообщалось, что китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.

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Теги: #Китай#ракета